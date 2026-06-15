Арда започна подготовка с четирима нови

Отборът на Арда (Кърджали) започва лятната си подготовка с четири нови попълнения, а усилията са насочени към привличането на още двама – централен защитник и централен нападател. Това каза на пресконференция спортният директор Ивайло Петков.

Той назова имената на четиримата нови. Това са: Адама Траоре от ЦСКА 1948, който идва в отбора под наем; Симеон Василев – ляв бек, също от ЦСКА 1948; Виктор Попов и вратарят от Септември Янко Георгиев.

За новият сезон няма да бъдат продължени договори на Андре Шиняшики, на Уилсън Самаке, който се връща в отбора си и на Феликс Ебоа Ебоа, каза още Ивайло Петков, като допълни, че на Димитър Велковски е дадена малко повече почивка заради националния отбор.

По думите на старши треньора Александър Тунчев и този сезон тимът на Арда си поставя високи цели, като минимумът е да стигне до бараж.

„Няма да бъде лесно. Ясно е, че доста футболисти си тръгнаха – на някои договорите свършиха, други предпочетоха да продължат на друго място, но ще се постараем да им намерим достойни заместници“, каза Александър Тунчев. И допълни, че като треньор се надява възможно най-бързо момчетата да се сработят.

Първата контрола на тима е в Пловдив на 26-ти с Ботев (Пловдив). Следващите четири контроли - с Рилски спортист, Локомотив (Пловдив), Бейтар (Йерусалим) и Ботев (Враца) ще бъдат на Боровец.