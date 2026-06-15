БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата...
Чете се за: 03:52 мин.
Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

Арда започна подготовка с четирима нови

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Първата контрола на тима е срещу Ботев (Пловдив).

Александър Тунчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на Арда (Кърджали) започва лятната си подготовка с четири нови попълнения, а усилията са насочени към привличането на още двама – централен защитник и централен нападател. Това каза на пресконференция спортният директор Ивайло Петков.

Той назова имената на четиримата нови. Това са: Адама Траоре от ЦСКА 1948, който идва в отбора под наем; Симеон Василев – ляв бек, също от ЦСКА 1948; Виктор Попов и вратарят от Септември Янко Георгиев.

За новият сезон няма да бъдат продължени договори на Андре Шиняшики, на Уилсън Самаке, който се връща в отбора си и на Феликс Ебоа Ебоа, каза още Ивайло Петков, като допълни, че на Димитър Велковски е дадена малко повече почивка заради националния отбор.

По думите на старши треньора Александър Тунчев и този сезон тимът на Арда си поставя високи цели, като минимумът е да стигне до бараж.

„Няма да бъде лесно. Ясно е, че доста футболисти си тръгнаха – на някои договорите свършиха, други предпочетоха да продължат на друго място, но ще се постараем да им намерим достойни заместници“, каза Александър Тунчев. И допълни, че като треньор се надява възможно най-бързо момчетата да се сработят.

Първата контрола на тима е в Пловдив на 26-ти с Ботев (Пловдив). Следващите четири контроли - с Рилски спортист, Локомотив (Пловдив), Бейтар (Йерусалим) и Ботев (Враца) ще бъдат на Боровец.

#ПФК Арда Кърджали #Александър Тунчев #Ивайло Петков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
1
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран ще бъде сключена до часове
2
Иран с ответен удар срещу Израел, според Тръмп сделката с Техеран...
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)
3
МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и...
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
4
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
5
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...
България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите
6
България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Български футбол

Селекцията на националния „Отбор на надеждата“ приключи
Селекцията на националния „Отбор на надеждата“ приключи
Спартак Варна официално назначи Енгибар Енгибаров за спортен директор Спартак Варна официално назначи Енгибар Енгибаров за спортен директор
Чете се за: 01:17 мин.
Португалец е новият треньор на Септември София Португалец е новият треньор на Септември София
Чете се за: 01:12 мин.
Ботев Пловдив представи второто си лятно попълнение Ботев Пловдив представи второто си лятно попълнение
Чете се за: 01:22 мин.
ЦСКА 1948 обяви трети нов играч ЦСКА 1948 обяви трети нов играч
Чете се за: 00:50 мин.
Божидар Пенчев премина в Септември Божидар Пенчев премина в Септември
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток
САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня...
Чете се за: 03:37 мин.
Близък изток
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
Чете се за: 07:07 мин.
По света
Вандалска проява: Запалиха два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие Вандалска проява: Запалиха два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие
Чете се за: 01:42 мин.
По света
52 задържани и 16 обвинени от групата на "Калашниците" 52 задържани и 16 обвинени от групата на "Калашниците"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Среща на върха на Г-7 в Евиан: Украйна и отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Премиерът Румен Радев очаква да има редовен бюджет до края на месеца
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Президентът категорично осъжда палежа на дипломатически автомобили...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ