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Аталанта има нов треньор

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Спорт
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67-годишният специалист заменя Рафаеле Паладино, чиято оставка беше обявена на 9 юни.

маурицио сари напусна лацио взаимно съгласие
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Отборът на Аталанта обяви назначаването на Маурицио Сари за старши треньор. 67-годишният специалист заменя Рафаеле Паладино, чиято оставка беше обявена на 9 юни.

Сари ръководеше Лацио от юни 2025 г. до май 2026 г. Под негово ръководство римският клуб завърши девети в Серия А с 54 точки и достигна до финала за Купата на Италия, където загуби с 0:2 на „Олимпико“ от Интер Милано.

Преди това Сари беше треньор на Ювентус, Челси, Наполи и Емполи. С клуба от Торино той спечели титлата в Серия А през сезон 2019/20 и Лига Европа с английския клуб през сезон 2018/19.

# ФК Аталанта #Маурицио Сари

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