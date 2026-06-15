Аталанта има нов треньор

Отборът на Аталанта обяви назначаването на Маурицио Сари за старши треньор. 67-годишният специалист заменя Рафаеле Паладино, чиято оставка беше обявена на 9 юни.

Сари ръководеше Лацио от юни 2025 г. до май 2026 г. Под негово ръководство римският клуб завърши девети в Серия А с 54 точки и достигна до финала за Купата на Италия, където загуби с 0:2 на „Олимпико“ от Интер Милано.

Преди това Сари беше треньор на Ювентус, Челси, Наполи и Емполи. С клуба от Торино той спечели титлата в Серия А през сезон 2019/20 и Лига Европа с английския клуб през сезон 2018/19.