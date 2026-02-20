Пер-Матиас Хьогмо: Спечелихме с воля

Пер-Матиас Хьогмо смята, че волята на играчите се е оказала ключова за важната победа на Лудогорец в плейофите на Лига Европа. Разградчани се наложиха над Ференцварош с 2:1 в първия мач, който се изигра на „Хювефарма Арена“. Старши треньорът на „орлите“ похвали представянето на своите играчи.

“Мисля, че имахме трудности в последните минути първото полувреме, пресата ни не беше добра, но впоследствие за втората част успяхме да се пренастроим. Имахме по-добър контрол на защитата и бяхме по-опасни на контра“, започна той.

„Спечелихме благодарение на силната воля на играчите. Показахме смелост. И си казахме, че трябва да печелим дуелите и след това мачът започна да се променя“, допълни наставникът.

"Квадво Дуа се връща към старата си форма. Има и глад за голове! Има страхотен удар и му трябват малко шансове, за да започне да бележи. И в този мач беше важно, че успя да се разпише – и за отбора, и за самочувствието му“, отбеляза Хьогмо.