БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Диниш Алмейда: Oтиваме в Будапеща за нов добър мач

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Футболистът на Лудогорец смята, че отборът си е научил урока от загубите от Ференцварош.

Диниш Алмейда Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Футболистът на Лудогорец Диниш Алмейда вярва, че разградчани могат да изиграят нов добър мач в Будапеща и да отстранят Ференцварош от Лига Европа.

Шампионът на България спечели домакинството си в плейофния двубой с 2:1.

"Добър резултат. Спечелихме първия мач и отиваме в Будапеща, за да продължим в турнира, да направим нов добър мач, както играхме през второто полувреме", сподели той след срещата.

"Орлите" записаха първа победа над този съперник от 3-и октомври 2019-а година, когато разградчани спечелиха гостуването си с 3:0 в мач от втория кръг на груповата фаза в турнира. Оттогава унгарците имат две победи в официални мачове, две победи в контроли и две равенства. Това беше четвърта среща между двата отбора в Европа през този сезон (два мача в квалификациите на Шампионска лига и мач от основната фаза в Лига Европа), като и в трите срещи до момента унгарците излизаха победители.

"Винаги се учим от загубите. Вероятно днес изиграхме най-добрия си мач срещу тях този сезон. Взимаме днешните грешките и отиваме в Будапеща с решения за тях и да се опитаме да спечелим", допълни защитникът

Свързани статии:

Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Реваншът на стадион "Групама Арена" в Будапеща е в четвъртък, 26-и...
Чете се за: 02:32 мин.
#Диниш Алмейда #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
4
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
5
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от преливане?
6
Язовир "Копринка" след снеговалежите - има ли опасност от...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Футбол

Сон: На 50% сме си свършили работата
Сон: На 50% сме си свършили работата
Щутгарт и Цървена звезда спечелиха първите си мачове от плейофите в Лига Европа Щутгарт и Цървена звезда спечелиха първите си мачове от плейофите в Лига Европа
Чете се за: 02:30 мин.
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г. Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Чете се за: 02:32 мин.
Лига Европа: Лудогорец - Ференцварош (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Лудогорец - Ференцварош (ГАЛЕРИЯ)
Нотингам Форест и Генк постигнаха убедителни победи като гости в Лига Европа Нотингам Форест и Генк постигнаха убедителни победи като гости в Лига Европа
Чете се за: 03:00 мин.
Кристъл Палас стигна до равенство в гостуването си на Зрински Мостар Кристъл Палас стигна до равенство в гостуването си на Зрински Мостар
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Конкурсът за генерален директор на БНТ: Четирима от общо петима...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ