Диниш Алмейда: Oтиваме в Будапеща за нов добър мач

Футболистът на Лудогорец Диниш Алмейда вярва, че разградчани могат да изиграят нов добър мач в Будапеща и да отстранят Ференцварош от Лига Европа.

Шампионът на България спечели домакинството си в плейофния двубой с 2:1.

"Добър резултат. Спечелихме първия мач и отиваме в Будапеща, за да продължим в турнира, да направим нов добър мач, както играхме през второто полувреме", сподели той след срещата.

"Орлите" записаха първа победа над този съперник от 3-и октомври 2019-а година, когато разградчани спечелиха гостуването си с 3:0 в мач от втория кръг на груповата фаза в турнира. Оттогава унгарците имат две победи в официални мачове, две победи в контроли и две равенства. Това беше четвърта среща между двата отбора в Европа през този сезон (два мача в квалификациите на Шампионска лига и мач от основната фаза в Лига Европа), като и в трите срещи до момента унгарците излизаха победители.