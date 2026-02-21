Лукас Петков с два гола и асистенция във Втора Бундеслига

Българският национал Лукас Петков изнесе най-силния си мач от началото на сезона във Втора Бундеслига, като отбеляза два гола и асистира за още един при победата на Елферсберг с 3:1 над Айнтрахт Брауншвайг в двубой от 23-ия кръг.

Петков даде тон още в 5-ата минута. След дълъг извеждащ пас от Амара Конде той се откъсна на скорост, навлезе в наказателното поле и с прецизен удар по земя към далечния ъгъл не остави шансове на вратаря. В 23-ата минута българинът повтори упражнението – този път намерен отдясно в пеналта, той отново насочи топката към противоположния ъгъл, като рикошет допълнително затрудни стража на гостите за 2:0.

Гостите върнаха едно попадение чрез Аарон Опоку в 35-ата минута, но домакините контролираха развоя. Малко преди почивката Петков бе близо и до хеттрик, ала изстрелът му бе блокиран.

Четвърт час преди края Моква-Нтусу оформи крайното 3:1, след като получи подаване на празна врата от българския нападател.

След победата тимът събра 44 точки и запази второто си място в класирането – само на точка зад лидера Дармщат 98 и с точка пред третия Шалке 04.