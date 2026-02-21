Лукас Петков с два гола и асистенция във Втора Бундеслига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Силен мач за българския национал.

Българският национал Лукас Петков изнесе най-силния си мач от началото на сезона във Втора Бундеслига, като отбеляза два гола и асистира за още един при победата на Елферсберг с 3:1 над Айнтрахт Брауншвайг в двубой от 23-ия кръг.

Петков даде тон още в 5-ата минута. След дълъг извеждащ пас от Амара Конде той се откъсна на скорост, навлезе в наказателното поле и с прецизен удар по земя към далечния ъгъл не остави шансове на вратаря. В 23-ата минута българинът повтори упражнението – този път намерен отдясно в пеналта, той отново насочи топката към противоположния ъгъл, като рикошет допълнително затрудни стража на гостите за 2:0.

Гостите върнаха едно попадение чрез Аарон Опоку в 35-ата минута, но домакините контролираха развоя. Малко преди почивката Петков бе близо и до хеттрик, ала изстрелът му бе блокиран.

Четвърт час преди края Моква-Нтусу оформи крайното 3:1, след като получи подаване на празна врата от българския нападател.

След победата тимът събра 44 точки и запази второто си място в класирането – само на точка зад лидера Дармщат 98 и с точка пред третия Шалке 04.

#ФК Елферсберг #Лукас Петков

