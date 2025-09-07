И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
Снимка: БГНЕС
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк “Рила”.
И днес около 70 души пожарникари, горски, военни, доброволци, както и служители на парка се опитват да ограничат разрастването на огъня и засягането на нови територии.
Най-тежка остава ситуацията на северния фронт, като там теренът е изключително труден и скалист. Горят предимно сухи треви и хвойни. Очаква се и помощ и по въздух.