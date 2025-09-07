По-често слънчево с температури около 30°

Сутринта ще е безоблачно, а след обяд предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Ще духа слаб, в Източна България - до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 28° и 33°, в София - около 30°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са около 26° - 27°. Температурата на морската вода е около 25°-26°. Вълнението на морето ще остане 2 - 3 бала.

В планините също ще е по-често слънчево. Само на изолирани места в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще остане ветровито - ще духа умерен и силен вятър с посока от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

До четвъртък ще е по-често слънчево, без съществени валежи, а несъществени такива са по-вероятни в планините и в планинските райони. По Черноморието по-значителни увеличения на облачността се очакват в сутрешните часове. Вятърът ще е предимно слаб, в Източна България - до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите дневните ще са между 28° и 33°.