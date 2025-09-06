БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Историческа възстановка във Варна показа момента, в който Батенберг обявява Съединението

от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Историческа възстановка във Варна показа момента, в който Батенберг обявява Съединението
Историческа възстановка на събитията от 1885 година представи пред варненци момента, в който княз Батенберг обявява от Варна за първи път Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Организатори на празника на площад "Независимост" са Народно читалище „Стара Варна - 2010“, фондация „Стара Варна“ и Община Варна. Варна е в центъра на събитията на 6 септември 1885 година, когато княз Александър I Батенберг пристига с файтон от Евксиноград и се отправя направо към телеграфо-пощенската станция, която тогава се помещава на втория етаж в сградата на градския съвет.

Посрещнат е с възторжени възгласи, на които той отговаря с думите: "Българи! Южна България от днес се присъединява към Северна България. Да подкрепим с оръжие в ръка това народно дело!".

#историческа възстановка #денят на съединението #Варна

