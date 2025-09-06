БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Как преминаха тържествата за празника на Съединението в София? (ОБЗОР)

Николай Минков
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

С военен ритуал и поднасяне на венци в криптата на първия български княз Александър I Батенберг - София отбеляза 140 г. от Съединението на България.

По традиция празникът в столицата се отбелязва в криптата на княз Александър Първи, който поема историческата отговорност през 1885 г. и въпреки съпротивата на Великите сили, признава Съединението на младото княжество с Източна Румелия.

Строителството на криптата на княз Александър Батенберг започва през 1895 г., а тленните му останки остават завинаги на родна земя през 1898 г.

"Шести септември се подписва Съединението в Пловдив на Княжество България и Източна Румелия", отбеляза дете, доведено на празника.

"Постигната е победа без да се налагат никакви военни действия. Защото както казва великият Вазов - победата, тя вече победата е била постигната в душите на хората."

Кметът на столицата призова да не забравяме поуките на историята.

Васил Терзиев- кмет на София: "Въпросът, който аз си задавам всеки път, е - как можем да се научим да търсим това обединение и това съединение в ежедневието. Всеки един ден да избираме да търсим това, което ни обединява като хора."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Дори политиците на този ден заговориха за единение, въпреки тежката идеологическа фрагментация у нас.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": "Шести септември днес е дата, на която много сили и в България, и в чужбина искат да ни разделят, но ние българите трябва да окажем отпор и да бъдем сигурни, че сме най-силни, когато сме заедно."

Румен Христов - председател на СДС: "Дата, която дава възможност освен политическото и териториално обединение на страната, да се извърши това единение на българския народ."

#140 години #София #денят на съединението

