Как преминаха тържествата за празника на Съединението в София? (ОБЗОР)
С военен ритуал и поднасяне на венци в криптата на първия български княз Александър I Батенберг - София отбеляза 140 г. от Съединението на България.
По традиция празникът в столицата се отбелязва в криптата на княз Александър Първи, който поема историческата отговорност през 1885 г. и въпреки съпротивата на Великите сили, признава Съединението на младото княжество с Източна Румелия.
Строителството на криптата на княз Александър Батенберг започва през 1895 г., а тленните му останки остават завинаги на родна земя през 1898 г.
"Шести септември се подписва Съединението в Пловдив на Княжество България и Източна Румелия", отбеляза дете, доведено на празника.
"Постигната е победа без да се налагат никакви военни действия. Защото както казва великият Вазов - победата, тя вече победата е била постигната в душите на хората."
Кметът на столицата призова да не забравяме поуките на историята.
Васил Терзиев- кмет на София: "Въпросът, който аз си задавам всеки път, е - как можем да се научим да търсим това обединение и това съединение в ежедневието. Всеки един ден да избираме да търсим това, което ни обединява като хора."
Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ
Дори политиците на този ден заговориха за единение, въпреки тежката идеологическа фрагментация у нас.
Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": "Шести септември днес е дата, на която много сили и в България, и в чужбина искат да ни разделят, но ние българите трябва да окажем отпор и да бъдем сигурни, че сме най-силни, когато сме заедно."
Румен Христов - председател на СДС: "Дата, която дава възможност освен политическото и териториално обединение на страната, да се извърши това единение на българския народ."