Как преминаха тържествата за празника на Съединението в София? (ОБЗОР)

С военен ритуал и поднасяне на венци в криптата на първия български княз Александър I Батенберг - София отбеляза 140 г. от Съединението на България.

По традиция празникът в столицата се отбелязва в криптата на княз Александър Първи, който поема историческата отговорност през 1885 г. и въпреки съпротивата на Великите сили, признава Съединението на младото княжество с Източна Румелия.

Строителството на криптата на княз Александър Батенберг започва през 1895 г., а тленните му останки остават завинаги на родна земя през 1898 г.

"Шести септември се подписва Съединението в Пловдив на Княжество България и Източна Румелия", отбеляза дете, доведено на празника.

"Постигната е победа без да се налагат никакви военни действия. Защото както казва великият Вазов - победата, тя вече победата е била постигната в душите на хората."

Кметът на столицата призова да не забравяме поуките на историята.

Васил Терзиев- кмет на София: "Въпросът, който аз си задавам всеки път, е - как можем да се научим да търсим това обединение и това съединение в ежедневието. Всеки един ден да избираме да търсим това, което ни обединява като хора."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Дори политиците на този ден заговориха за единение, въпреки тежката идеологическа фрагментация у нас.