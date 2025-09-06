Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ)

По традиция Денят на Съединението в столицата се отбелязва на историческо място - криптата на княз Александър Първи Батенберг, чиито тленни останки почиват тук. Те са положени през далечната 1898 година, като знак на признателност на съвременните българи за неговото историческо дело.

Със свой указ той потвърждава Съединението на Княжество България с Източна Румелия, въпреки острата съпротива на всички Велики сили по това време.

Венци и цветя бяха поднесени от името на президента, премиера, председателя на Народното събрание, от името на парламентарно представените партии. Много гости на София и столичани дойдоха тук, за да засвидетелстват своята почит към историческото дело.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Васил Терзиев, кмет на София: "Въпросът, който аз си задавам всеки път е Как можем да се научим да търсим това обединение и това съединение в ежедневието. Не само когато има война, не само, когато има безгранични трудности." - На 6 септември се подписва Съединението в Пловдив на Княжество България и Източна Румелия. - Постигната епопея без да се налагат никакви военни действия. Защото, както казва великият Вазов - победата вече е постигната в душите на хората. - За нас Съединението е един от най-важните дни в историята на България. Той още не е учил по история тези неща, но му разказваме вече и днес ще научи доста неща.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков