БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:00 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Запази
Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ)
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

По традиция Денят на Съединението в столицата се отбелязва на историческо място - криптата на княз Александър Първи Батенберг, чиито тленни останки почиват тук. Те са положени през далечната 1898 година, като знак на признателност на съвременните българи за неговото историческо дело.

Със свой указ той потвърждава Съединението на Княжество България с Източна Румелия, въпреки острата съпротива на всички Велики сили по това време.

Венци и цветя бяха поднесени от името на президента, премиера, председателя на Народното събрание, от името на парламентарно представените партии. Много гости на София и столичани дойдоха тук, за да засвидетелстват своята почит към историческото дело.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Васил Терзиев, кмет на София: "Въпросът, който аз си задавам всеки път е Как можем да се научим да търсим това обединение и това съединение в ежедневието. Не само когато има война, не само, когато има безгранични трудности."

- На 6 септември се подписва Съединението в Пловдив на Княжество България и Източна Румелия.

- Постигната епопея без да се налагат никакви военни действия. Защото, както казва великият Вазов - победата вече е постигната в душите на хората.

- За нас Съединението е един от най-важните дни в историята на България. Той още не е учил по история тези неща, но му разказваме вече и днес ще научи доста неща.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#Васил Терзиев #София #Съединението на България #денят на съединението #тържества

Водещи новини

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ) Тържествата за Деня на Съединението в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
Краят на една епоха: Последна почит към модната легенда Джорджо Армани (СНИМКИ) Краят на една епоха: Последна почит към модната легенда Джорджо Армани (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Слънчево и топло време, с валежи главно в планините
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ