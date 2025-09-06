БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разказ от Родопите: 100-годишна къща привлича туристите в Михалково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Къща на повече от 100 години привлича погледа на туристите в родопското село Михалково. Архитектурата ѝ е характерна и рядко до наши дни са достигнали такива образци. Затова от кметството в селото искат да я превърнат в паметник на културата.

Първите собственици на къщата са емигрирали в Османската империя през 1912 г. по време на Балканската война. Сегашните наследници са готови да я дарят, за да се реализира идеята на кметството.

Дамян Ганев - кмет на с. Михалково: "Нашето предложение е тази къща да стане културен паметник, да бъде за читалището."

Къщата впечатлява с архитектурата си.

Дамян Ганев - кмет на с. Михалково: "Тя е каменна от основите до покрива. Преди беше с тикли
покрива, но собствениците го смениха с керемиди. Впечатлява с плетеницата си от лешкови клони и
кал, която е много интересна за туристите."

През последните години Михалково видимо обезлюдява. В селото са останали предимно възрастни
хора.

Д-р Елена Копаранова - личен лекар: "Цели семейства се изнесоха, няма поминък. И заради училища, с дечицата отидоха по градовете. Сега училището е като паметник, руши се. Две детски градини е имало, родилен дом е имало тука в нашата здравна служба, ясла е имало. Тия неща ги няма вече."

От кметството се надяват, ако 100-годишната къща стане паметник на културата, това да привлече
повече туристи и селото да се оживява поне през лятото.

#Михалково #къща #туристи

