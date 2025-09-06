Папа Лъв XIV откри нов екологичен център на Ватикана

Папа Лъв XIV откри нов център за обучение, посветен на екологията и устойчивото развитие. Центърът е разположен на площ от 550 декара в покрайнините на Рим.

Той разполага с лозя, маслинови гори, оранжерия със слънчеви панели и над 300 вида растения. Проектът беше стартиран от покойния папа Франциск през 2023 г.

Той свързва грижата за околната среда с проблемите на социалната справедливост и ще предлага курсове за местните деца, както и за хора от уязвими групи като бежанци, хора с увреждания и безработни.

снимки: БТА

На церемонията по откриването пяха италианският тенор Андреа Бочели и синът му Матео. Туристите ще могат да си купят вино, зехтин и сирене, произведено от 60-те крави, живеещи на територията на комплекса.