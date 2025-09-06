БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Папа Лъв XIV откри нов екологичен център на Ватикана

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Папа Лъв XIV откри нов център за обучение, посветен на екологията и устойчивото развитие. Центърът е разположен на площ от 550 декара в покрайнините на Рим.

Той разполага с лозя, маслинови гори, оранжерия със слънчеви панели и над 300 вида растения. Проектът беше стартиран от покойния папа Франциск през 2023 г.

Той свързва грижата за околната среда с проблемите на социалната справедливост и ще предлага курсове за местните деца, както и за хора от уязвими групи като бежанци, хора с увреждания и безработни.

снимки: БТА

На церемонията по откриването пяха италианският тенор Андреа Бочели и синът му Матео. Туристите ще могат да си купят вино, зехтин и сирене, произведено от 60-те крави, живеещи на територията на комплекса.

#екологичен център #папа Лъв XIV #Ватикана

Последвайте ни

