БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
мъжът обвинен убийството своя хазяин село росен остава ареста
Слушай новината

Съдът в Русе решава дали ще останат в ареста младежите, които пребиха директора на полицията в крайдунавския град. Прокуратурата поиска постоянен арест за нападателите на старши комисар Николай Кожухаров.

Трима от нападателите са пълнолетни, четвъртият - е на 15 години. Разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента. Обвинението е преквалифицирано в "нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител" и по него ще отговарят двама от задържаните младежи.

В хода на разследването са станали известни нови факти, които налагат делото да се прехвърли от Районната в Окръжната прокуратура. Нападателите ги заплашва затвор до 5 и до 15 години. Състоянието на пострадалия директор на полицията в Русе остава тежко.

#директор на полицията в Русе #побой в Русе #шеф на полицията

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
2
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
4
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
5
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
6
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
3
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Сигурност и правосъдие

Разследването на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг отива в окръжната прокуратура на Бургас
Разследването на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг отива в окръжната прокуратура на Бургас
Оставиха в ареста шофьора, обвинен за трафик на 194 кг марихуана през "Капитан Андреево" Оставиха в ареста шофьора, обвинен за трафик на 194 кг марихуана през "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:40 мин.
Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението, потвърди вътрешният министър Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението, потвърди вътрешният министър
Чете се за: 01:05 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
8463
Чете се за: 01:02 мин.
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
Чете се за: 01:00 мин.
Нови камери на българо-турската граница Нови камери на българо-турската граница
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Как България ще отбележи 140-ата годишнина от Съединението Как България ще отбележи 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:45 мин.
Регионални
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:42 мин.
Голям шлем
Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ