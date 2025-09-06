Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе

Съдът в Русе решава дали ще останат в ареста младежите, които пребиха директора на полицията в крайдунавския град. Прокуратурата поиска постоянен арест за нападателите на старши комисар Николай Кожухаров.

Трима от нападателите са пълнолетни, четвъртият - е на 15 години. Разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента. Обвинението е преквалифицирано в "нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител" и по него ще отговарят двама от задържаните младежи.

В хода на разследването са станали известни нови факти, които налагат делото да се прехвърли от Районната в Окръжната прокуратура. Нападателите ги заплашва затвор до 5 и до 15 години. Състоянието на пострадалия директор на полицията в Русе остава тежко.