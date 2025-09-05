Британският кабинет "в ремонт" след принудителна оставка

Ремонт на британския кабинет след принудителна оставка на вицепремиера Анджела Рейнър.

В писмо до премиера Киър Стармър тя пое пълна отговорност за платен по-нисък данък за свое жилище на стойност 800 хиляди паунда.

45-годишната Рейнър е осмият и най-високопоставен министър, който напуска настоящия лейбъристки кабинет. Премиерът Стармър назначи за вицепремиер досегашния външен министър Дейвид Лами, който поема и правосъдието.

Външното министерство ще бъде оглавено от досегашния вътрешен министър Ивет Купър. Вътрешното министерство става отговорност на досегашния министър на правосъдието Шабана Махмуд.