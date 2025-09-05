БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 05.09.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 05.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:40, 05.09.2025
Първенец отбелязва 140 г. от Съединението с тържествена заря-проверка
20:28, 05.09.2025
Спектакълът "Звук и светлина" - тази година и с жива музика
20:10, 05.09.2025
Киселова за посещението на Зафиров в Китай: Уважение към страната...
19:45, 05.09.2025
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
19:23, 05.09.2025
ВАС отмени формулата за определяне на сградна инсталация в сметките...
18:57, 05.09.2025
Разследването на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг отива в...
18:45, 05.09.2025
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
3
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
4
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
5
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
6
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Реклама
Най-четени
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
5
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 05.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 05.09.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 05.09.2025
Спортни новини 04.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 04.09.2025
Спортни новини 04.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 04.09.2025
Спортни новини 03.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 03.09.2025
Спортни новини 03.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 03.09.2025
Реклама
Водещи новини
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
22:34, 05.09.2025
Чете се за: 01:32 мин.
Голям шлем
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
18:30, 05.09.2025
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
15:50, 05.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
18:08, 05.09.2025
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
16:06, 05.09.2025
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
17:43, 05.09.2025
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
12:58, 05.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
18:45, 05.09.2025
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ