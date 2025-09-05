БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВАС отмени формулата за определяне на сградна инсталация в сметките за парно

Цветелина Катанска
Решението няма да засегне изравнителните сметки

Върховният административен съд окончателно отмени формулата за определяне на сградната инсталация в сметките за парно. Това беше втори опит на Министерството на енергетиката да въведе работеща формула в наредбата за топлоснабдяване.

Основният проблем на формулата е, че тя не е регламентирана със закон. От министерството коментираха за БНТ, че няма да има проблем с изравнителните сметки за миналия отоплителен сезон, тъй като те са раздадени и е изтекъл срокът за възражения. До влизане в сила на определението на съда ще има време да бъдат приключени споровете по тях. От ведомството ще търсят трайно решение за новия сезон., допълниха от там.

От най-голямата фирма за дялово разпределение коментираха за "По света и у нас", че биха подкрепили министерството да въведе формулата законодателно, защото според компанията чрез нея си позволява най-голямо доближаване до реалното потребление и осигурява защита на интересите на крайните клиенти.

#изравнителни сметки #ВАС #отопление #парно

