Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Путин повтори, че Москва е най-подходящото място за среща с украинския лидер

Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Руският президент Владимир Путин отхвърли гаранциите за сигурност за Украйна, предложена от Коалиция на желаещите. По думите му, западен военен контингент на украинска територия ще бъде легитимна военна цел.

Украинският президент Володимир Зеленски определи членството на страната в Европейския съюз като гаранция за сигурност.

Няколко часа след като стана ясно, че 26 държави от т.нар. "коалиция на желаещите" са готови да изпратят военни в Украйна, но след спиране на огъня или постигане на мир, руският държавен Владимир Путин глава отхвърли предложението.

"Що се отнася до разполагането на военни контингенти в Украйна. Това е една от първопричините за привличането на Украйна в НАТО. Така че, ако там се появят някакви военни, особено сега, в хода на бойните действия, ние ще изхождаме от факта, че това ще са законни за поразяване цели", заяви Путин.

Той беше категоричен, че ако има споразумение за траен мир, то Русия ще го изпълнява. Според анализатори, изгледи за скорошно спиране на огъня няма, а протакането от страна на Кремъл продължава. При участието си в икономическия форум във Владивосток, Путин отново каза, че Москва е най-подходящо място за среща между него и Зеленски. "Готов съм, но когато искат среща и казват - отидете еди-къде си, ми се струва, че това са излишни изисквания към нас", каза Путин.

"Повтарям още веднъж - ако някой наистина иска да се срещне с нас - - ние сме готови , най-доброто място е столицата на Руската федерация - градът герой - Москва."

Володимир Зеленски вече неколкократно заяви, че Москва не е вариант за среща. Украинският президент посрещна в Ужгород председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Коща за пореден път изрази пълна подкрепа за членството на Киев в ЕС и добави, че страната е готова да отвори официално клъстър от рамката за присъединяване.

"Важно е, че сега всички виждат Украйна като част от Европейския съюз. Това е забележителна промяна. Членството на Украйна в Евросъюза е гаранция за сигурност - икономическа и геополитическа. И, най-накрая, вече чуваме сигнали от Русия, че приема членството ни в Европейския съюз", заяви украинският президент.

Зеленски коментира реплика на Путин, в която руският лидер за пореден път през изминалите дни каза, че няма против Украйна да членува в ЕС. Антониу Коща пое ангажимент да убеди Унгария да не възпрепятства членството на Киев.

Зеленски коментира и публикации в медии, според които Европа вече е разработила план за разгръщане на мироопазващ контингент в Украйна. Според "Уолстрийт Джърнъл" става дума за 2 групи сухопътни сили - едната за обучение и поддръжка на украинската армия, а другата - наречена "гарантираща", която да има сдържаща функция.

"В процес на изясняване сме кои държави как ще участват. За информацията за разполагането на 10 хиляди войници - не мога да влизам в подробности, но е важно, че го обсъждаме. Да, със сигурност ще са хиляди".

Според американски медии президентът Доналд Тръмп вече е склонен да се включи в гаранциите за сигурност за Украйна, но все още не е ясно как точно. Вашингтон заговори за възможно използване на авиация в помощ на потенциални европейски сили в Украйна, но не и разполагането на военни. Тръмп каза, че скоро планира отново да говори с Путин.

