Флорида планира премахване на задължителните ваксини

Флорида планира да премахне задължителните ваксинации в целия щат, включително за ученици.

Шатът ще предприеме действия за прекратяване на всички задължителни ваксинации в щата, обяви щатският главен здравен ръководител на щата Флорида Джоузеф Ладапо на пресконференция в сряда.

Тази стъпка би направила Флорида първия щат без задължителни ваксини за учениците. Ладапо е завършил Харвард. От 2021 г. е щатски главен здравен ръководител на Флорида. Той е назначен от губернатора Рон ДеСантис. Работил е в Нюйоркски университет и Калифорнийски университет – Лос Анджелис с интереси в общественото здраве и сърдечно-съдовите заболявания. Ладапо придоби популярност с антиваксърсите си позиции и скептицизъм към мерките срещу Ковид.