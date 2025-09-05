Промени в изпита по математика след 7 и 10 клас

Окончателно – променят изпита за Национално външно оценяване по математика след 7 и 10 клас.

Още от учебната 2025–2026 година промените в изпита по математика влизат в сила. Една трета от задачите ще включват, освен познатите теми, и разбиране на съдържание от природните науки.



Досега учениците решават практически задачи, свързани с изчисляване на скорост, път и време. От Министерството на образованието увериха, че няма да се изисква наизустяване на физични формули. Новите задачи ще включват например изчисляване на електрически ток, мощност или определяне на потреблението на енергия.Новите задачи в Националното външно оценяване няма да затруднят учениците, смятат от образователното министерство, но децата трябва да упражняват повече практическите задачи.