Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив?

С нови над 400 знамена Пловдив ще посрещне Деня на Съединението. Трибагрениците вече са монтирани на входно-изходните артерии на града. Традиционно те се шият от служители на общинското предприятие за хора с увреждания.

Петя Матева е сред петте жени, които всяка година шият знамената на България и на Пловдив. Казва, че при изработката им се изисква голяма прецизност и внимание.

Петя Матева: Като всяко едно нещо – в началото е трудно, след което обаче става с всеки изминал ден по-лесно.

Традиционно знамената на Пловдив се подменят два пъти в годината – за 6 септември и за 3 март. Трибагрениците трябва да отговарят на строги стандарти. Изработката на знамената започва 3 месеца преди празника. Използват се по-специфични платове и конци. За да издържат повече време знамената трябва да бъдат ушити от здрав плат.

Ванина Костадинова, директор на Социално предприятие за хора с увреждания - Пловдив: Ние работим с 160-грамов плат. Повечето колеги работят със 110-грамов плат. Това е много голяма разлика. Ние ги шием по този начин, за да сме сигурни, че ще подсигурим община Пловдив и няма да има скъсани знамена. Когато се печатат знамената или части от тях, както е при пловдивските, трябва да се напечата гербът, трябва да се добави емблемата "древен, но вечен".

За по-големите трибагреници, които се монтират на 15-метрови пилони, се използва тъкан плат, който е по-тежък и по-устойчив.

Освен знамена хората в неравностойно положение шият още тениски с бродерия, раници и други аксесоари.