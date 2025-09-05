Сайтът на "Националното толуправление" ще ни информира на кои отсечки ще се отчита средна скорост

Точно в полунощ на 7 септември толкамерите вече официално ще отчитат средната скорост. А данните ще се подават директно към МВР.

Всички отсечки ще бъдат качени на сайта на Националното толуправление. Системата за средна скорост работи чрез поне две фиксирани камери, които ще изчисляват преминаването на автомобила.

Разликата във времето ще показва колко бързо е изминато разстоянието. Формулата, чрез която ще се изчислява, е скоростта е равна на разстоянието разделено на времето. Ако тя надвишава ограничението, ще се регистрира нарушение и ще се наложи глоба на водача на автомобила.

От МВР ще мобилизират всички екипи, които ще бъдат по пътните артерии в страната. Ще има и две акции.

"Към момента са сертифицирани 22 отсечки, разположени равномерно между основните автомагистрали и първокласни пътища. Ние в аванс ще сертифицираме всяка седмица нови и нови отсечки, като амбицията ни е да стигнем покритие от 1200 км до края на годината. Важното е да отбележим, че забелязваме по-голяма част от нарушенията в тъмната част на денонощието, но толкамерите мерят 24/7, така че нарушителите няма да могат да използват, че контролният орган не присъства", каза проф. Олег Асенов, директор на "Национално толуправление". "Последният работен ден преди почивния и празничния ден на територията на страната се въвеждат определени мерки от страна на "Пътна полиция", които да подпомагат движението на автомобилите, да се улеснява излизането през основните пътни артерии на големите населени места. В петък срещу събота, събота срещу неделя и неделя срещу понеделник ще бъдат организирани и проведени специализирани полицейски операции - алкохол, наркотици и неправоспособност", коментира Мария Ботева от "Пътна полиция".

Снимки: БТА