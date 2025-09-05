БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сайтът на "Националното толуправление" ще ни информира на кои отсечки ще се отчита средна скорост

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

В полунощ на 7 септември толкамерите вече официално ще отчитат средната скорост

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Точно в полунощ на 7 септември толкамерите вече официално ще отчитат средната скорост. А данните ще се подават директно към МВР.

Всички отсечки ще бъдат качени на сайта на Националното толуправление. Системата за средна скорост работи чрез поне две фиксирани камери, които ще изчисляват преминаването на автомобила.

Разликата във времето ще показва колко бързо е изминато разстоянието. Формулата, чрез която ще се изчислява, е скоростта е равна на разстоянието разделено на времето. Ако тя надвишава ограничението, ще се регистрира нарушение и ще се наложи глоба на водача на автомобила.

От МВР ще мобилизират всички екипи, които ще бъдат по пътните артерии в страната. Ще има и две акции.

"Към момента са сертифицирани 22 отсечки, разположени равномерно между основните автомагистрали и първокласни пътища. Ние в аванс ще сертифицираме всяка седмица нови и нови отсечки, като амбицията ни е да стигнем покритие от 1200 км до края на годината. Важното е да отбележим, че забелязваме по-голяма част от нарушенията в тъмната част на денонощието, но толкамерите мерят 24/7, така че нарушителите няма да могат да използват, че контролният орган не присъства", каза проф. Олег Асенов, директор на "Национално толуправление".

"Последният работен ден преди почивния и празничния ден на територията на страната се въвеждат определени мерки от страна на "Пътна полиция", които да подпомагат движението на автомобилите, да се улеснява излизането през основните пътни артерии на големите населени места. В петък срещу събота, събота срещу неделя и неделя срещу понеделник ще бъдат организирани и проведени специализирани полицейски операции - алкохол, наркотици и неправоспособност", коментира Мария Ботева от "Пътна полиция".

Снимки: БТА

#отсечки #средна скорост #тол камери

Последвайте ни

ТОП 24

"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
1
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00...
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
3
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
4
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
6
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Общество

Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли "Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли
Чете се за: 02:40 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
Чете се за: 03:37 мин.
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ) "Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
Чете се за: 04:35 мин.
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са изпитвали болка от разединението Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са изпитвали болка от разединението
Чете се за: 01:45 мин.
Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа? Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Папа Лъв XIV канонизира първия милениал светец
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ