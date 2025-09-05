Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението

По случая са задържани четирима младежи, единият - на 15 години
Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на четиримата младежи, задържани за побоя над областния директор на МВР - Русе. В момента те са в ареста за 24 часа, като мярката им ще бъде удължена на 72 часа.
Задържани за четирима младежи, единият от които е 15-годишен.
От университетска болница "Канев" съобщиха за БНТ, че няма промяна в състоянието на главен комисар Николай Кожухаров. Той е в интензивното отделение на болницата и подлежи на белодробна хемодинамична стабилизация.
От прокуратурата съобщиха, че ще променят обвинението за побоя - на нанасяне на тежка телесна повреда.
Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ, след забележка за шофиране с висока скорост на младежи.
Лекарите разказаха, че той е загубил над литър и половина кръв. Наложило се е кръвопреливане от неговите колеги, които са се притекли на помощ.
Инцидентът е станал след като комисар Кожухаров в късните часове е направил забележка на младежите, които са шофирали опасно. Те са слезли от колата и са го нападнали.
От полицията започнаха проверки и специално полицейско присъствие, особено в късните часове на нощта.
"Трябва да се вземат много строги мерки, както и самото министерство предприема в сегашната ситуация. Тези мерки не трябва да бъдат епизодични, те трябва да бъдат постоянни, а не когато се случи такава случка да вземем извънредни мерки. И законът трябва да важи за всички, особено в тези малки часове на денонощието, когато голяма част от младите хора излизат навън, времето предполага, но своеволията трябва да бъдат прекратени и органите на реда трябва да си свършат работата", коментира Драгомир Драганов, областен управител на Русе.