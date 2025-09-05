Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението

Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на четиримата младежи, задържани за побоя над областния директор на МВР - Русе. В момента те са в ареста за 24 часа, като мярката им ще бъде удължена на 72 часа.

Задържани за четирима младежи, единият от които е 15-годишен.

От университетска болница "Канев" съобщиха за БНТ, че няма промяна в състоянието на главен комисар Николай Кожухаров. Той е в интензивното отделение на болницата и подлежи на белодробна хемодинамична стабилизация.

От прокуратурата съобщиха, че ще променят обвинението за побоя - на нанасяне на тежка телесна повреда.

Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ, след забележка за шофиране с висока скорост на младежи.

Лекарите разказаха, че той е загубил над литър и половина кръв. Наложило се е кръвопреливане от неговите колеги, които са се притекли на помощ.

Инцидентът е станал след като комисар Кожухаров в късните часове е направил забележка на младежите, които са шофирали опасно. Те са слезли от колата и са го нападнали.

От полицията започнаха проверки и специално полицейско присъствие, особено в късните часове на нощта.