БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

По случая са задържани четирима младежи, единият - на 15 години

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на четиримата младежи, задържани за побоя над областния директор на МВР - Русе. В момента те са в ареста за 24 часа, като мярката им ще бъде удължена на 72 часа.

Задържани за четирима младежи, единият от които е 15-годишен.

От университетска болница "Канев" съобщиха за БНТ, че няма промяна в състоянието на главен комисар Николай Кожухаров. Той е в интензивното отделение на болницата и подлежи на белодробна хемодинамична стабилизация.

От прокуратурата съобщиха, че ще променят обвинението за побоя - на нанасяне на тежка телесна повреда.

Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ, след забележка за шофиране с висока скорост на младежи.

Лекарите разказаха, че той е загубил над литър и половина кръв. Наложило се е кръвопреливане от неговите колеги, които са се притекли на помощ.

Инцидентът е станал след като комисар Кожухаров в късните часове е направил забележка на младежите, които са шофирали опасно. Те са слезли от колата и са го нападнали.

От полицията започнаха проверки и специално полицейско присъствие, особено в късните часове на нощта.

"Трябва да се вземат много строги мерки, както и самото министерство предприема в сегашната ситуация. Тези мерки не трябва да бъдат епизодични, те трябва да бъдат постоянни, а не когато се случи такава случка да вземем извънредни мерки. И законът трябва да важи за всички, особено в тези малки часове на денонощието, когато голяма част от младите хора излизат навън, времето предполага, но своеволията трябва да бъдат прекратени и органите на реда трябва да си свършат работата", коментира Драгомир Драганов, областен управител на Русе.

#директор на полицията в Русе #побой в Русе

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
5
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Регионални

Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив?
Как се шият знамената за 6 септември в Пловдив?
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 02:27 мин.
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
36 влака са спрени заради липса на вагони 36 влака са спрени заради липса на вагони
Чете се за: 02:00 мин.
Ограничават камионите по АМ "Тракия", "Струма" и "Хемус" в почивните дни около 6 септември Ограничават камионите по АМ "Тракия", "Струма" и "Хемус" в почивните дни около 6 септември
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сайтът на "Националното тол управление" ще ни информира...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Росен Желязков: Достойнството на българския полицай трябва да бъде...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Политиците осъдиха инцидента с директора на полицията в Русе
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ