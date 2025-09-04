БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху спорните...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

от БНТ , Репортер: Павел Петров
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Полицейският началник направил забележка на шофьори, които дрифтили

пловдивската полиция задържа мним кинезитерапевт
Директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров е бил жестоко пребит рано тази сутрин. Бил е нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала.

По информация на БНТ нападението се е случило заради направена забележка на шофьори, които дрифтили в района. Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция.

Лекарите са успели да предотвратят премахването на единия му бъбрек и в момента той е в интензивното отделение.

По непотвърдена информация по случая вече работи екип от Главна дирекция „Национална полиция“, който изяснява подробностите около инцидента.

Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на "Капитан Андреево"
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на "Капитан Андреево"
Тежка катастрофа затвори пътя от село Радилово към Пазарджик Тежка катастрофа затвори пътя от село Радилово към Пазарджик
Пореден инцидент в завод "Арсенал": Работник е тежко ранен и приет по спешност в болница Пореден инцидент в завод "Арсенал": Работник е тежко ранен и приет по спешност в болница
Еврото в България: Информационна кампания на НОИ в Благоевград Еврото в България: Информационна кампания на НОИ в Благоевград
Пловдив се готви за 6 септември: Мият с шампоан паметника на Съединението Пловдив се готви за 6 септември: Мият с шампоан паметника на Съединението
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна
Парламентът отхвърли ветото на президента върху спорните промени в Закона за държавните имоти
Парламентът отхвърли ветото на президента върху спорните промени в...
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на "Капитан Андреево" Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на "Капитан Андреево"
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната Сияна
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер...
Расте броят на жертвите при инцидента с въжената железница в Лисабон
Транспортната комисия в СОС заседава извънредно след дерайлирането...
