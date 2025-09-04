България остава без капитана си за мача с Испания

Крилото на ПАОК е получил мускулно разтежение на официалната тренировка преди двубоя с "Ла Роха".
Кирил Десподов отпада от състава на "лъвовете" за предстоящите две световни квалификации - срещу Испания тази вечер и срещу Грузия на 7 септември. Капитанът на българския национален отбор е получил травма на официалната тренировка преди двубоя с "Ла Роха".
Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи
"Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване", написаха от официалната Фейсбук страница на националния отбор.
