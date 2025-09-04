Противодействие на заплахи: Неутрализираха дрон с прикачен експлозив по време на демонстрация

Дрон с прикачен експлозив беше неутрализиран в столичния квартал "Младост".

Ситуацията не е реална, а част от демонстрация на съвременни технологии за противодействие на заплахи с дронове и реакция при инциденти с висока степен на риск.

Структурите на МВР демонстрираха - как се прихваща сигнал на безпилотен апарат в полет, сваля се и се неутрализира както устройството, така и неговият пилот. Силовата структура проверява няколко компании, от които в последствие да бъде закупена подобна система.

Полицията представи и новите видове тейзъри и бодикамери на полицаите. Демонстрацията беше проследена от министъра на вътрешните работи.