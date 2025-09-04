БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина един от пострадалите работници в завод...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Над 500 катастрофи с участието на трамваи и тролеи са станали през 2024 г. в София

Алекс Христов от Алекс Христов
У нас
Транспортната комисия в СОС заседава извънредно след дерайлирането на трамвай 

Снимка: БТА
Над 500 катастрофи с участието на трамваи и тролеи са станали през 2024 г. в София. Спрямо 2023 г., инцидентите са се увеличили с 50. Това заяви директорът на Столичния електротранспорт след инцидента с дерайлиралия трамвай във вторник сутринта. Той обяви, че ще бъде направен инструктаж на всички водачи в дружеството.

Ватманът на трамвай 22 не е обезопасил превозното средство и е излязъл нерегламентирано. Това заяви директорът на Столичния електротранспорт - Евгений Ганчев.

"Санкциите по Кодекса на труда в такива случаи са или предупреждение за уволнение или уволнение, разбира се може да се прибегне и към изплащане на някакви щети", посочи Евгений Ганчев - директор на Столичен електротранспорт.

Предстои и реорганизация на структурата в дружеството и инструктаж на водачите.

"Извънреден инструктаж, който ще разясни въпросната ситуация на всички останали водачи и ще им припомни как се обезопасява превозно средство", посочи Евгений Ганчев - директор на Столичен електротранспорт.

Според общинските съветници трябва да има промяна в условията на труд и подмяна на превозните средства.

"Трябва да знаем, че мерките, които има за сигурност се изпълняват и от служителите на дружествата", коментира Иван Таков - председател на комисията по транспорт и пътна безопасност в СОС.

"Да се раздават храни и напитки от дружеството на ключови места в града, за да не се налага водачите на трамваите особено да излизат и да напускат превозното средство", каза Андрей Зографски - общински съветник от "Спаси София".

"На старите трамваи, какъвто е и в случаят, не може да се изключи изцяло електричеството, защото част от системите трябва да работят през цялото време на постоянен ток, защото част от системите не мога да се заредят и после трамваят не може да тръгне, ако има нов подвижен състав при него такива проблеми няма", заяви Симеон Ставрев - общински съветник от ПП-ДБ.

Припомням, че Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на 22-годишен мъж, който признал, че е задействал джойстикът на трамвая, под въздействието на алкохол. Той е задържан,

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов

#трамвай #тролеи #СОС #катастрофи

