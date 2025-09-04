Транспортната комисия в СОС заседава извънредно след дерайлирането на трамвай

Над 500 катастрофи с участието на трамваи и тролеи са станали през 2024 г. в София. Спрямо 2023 г., инцидентите са се увеличили. Това стана ясно от изслушването на директора на Столичния електротранспорт в транспортната комисия в Столичния общински съвет след инцидента с дерайлиралия травмай във вторник сутринта.

"Има бройка между 400 и 500 произшествия годишно, от които 60-70 са по вина на водачи на дружеството, разделено на 356 дни годишно и изминати 17 млн. километра годишно може да направите сметка колко е. При всяко едно от тях се взимат съответните мерки, правят се инструктажи, взимат се съответните мерки, санкционира се по Кодекса на труда, плащат се материални щети и така нататък", каза инж. Евгений Ганчев, директор на СЕТ.

"Основната дискусия беше около това как да се вземат допълнителни мерки, за да не се повтарят повече такива инциденти. Очакваме такъв план да бъде представен на едно от следващите заседания на комисията", коментира Иван Таков, председател на транспортна комисия към СО.