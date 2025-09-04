Даряваш кръв - получаваш билет: Драматичният театър в Пловдив със социална кауза

В Пловдив втори ден се провежда кръводарителска акция със социална кауза в Драматичния театър. Всеки, дарил кръв в рамките на кампанията, ще получи два билета за спектакъла "Без кръв", който ще се играе на 10 септември. Кръводарителски пункт е разположен във фоайето на театъра.

Спектакълът е със социална кауза.

"Идеята се роди от директора на театъра и "Сцена на кръстопът". И искахме тази година фестивала "Сцена на кръстопът" да го открием една идея малко по-различно, с кауза. Реално така се роди самата идея. Искаме да бъдем социални, искаме да бъдем за хората. И първо се роди идеята за даряването за кръв и след това се роди другата идея, защото не всеки може да дари кръв. Затова всеки, който иска, може да закупи билет и всички средства ще отидат за изграждането на детската клиника към УМБАЛ „Свети Георги", каза Никола Боев, маркетинг и ПР на Драматичен театър-Пловдив.

През вчерашния ден са минали 21 кръводарители.

"Много добра бройка е това, защото все пак излизаме от труден период, летния, в който постъпленията на кръв са по-малки. Имахме известни затруднения, специално за август месец. Това е една глътка въздуха за нас и много добре като постъпление", коментира д-р Янко Янков, директор на Районен център по трансфузионна хематология-Пловдив.