Борислав Младенов: Чувствам се добре в такъв отбор

Български баскетбол
Българският баскетболист заяви, че все още не знае нищо за бъдещето си в отбора.

БК Апоел Тел Авив Балкан
Снимка: Startphoto.bg
Българският баскетболист Борислав Младенов и неговият клубен тим Апоел Тел Авив записаха победа над Балкан със 107:71 в първата си проверка за новия сезон, играна в "Арена София".

Гардът завърши с 8 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за малко повече от 19 минути на терена за Апоел.

"Чувствам се добре в такъв отбор, в който да те приемат веднага. Помагат ми нонстоп и да се уча от тях. Всичко върви добре за момента. Аз гледам да бъда себе си, да правя това, което се иска от мен. Нещата вървят постепенно по-добре, виждам, че получавам шанс. Гледам да го грабна и да дам максимума. Липсват седем играчи, единият от тях е Василие Мицич. Опитвам се да си спечеля позиция в отбора и с всяка тренировка се старая да давам максимума, за мога да играя", коментира българският национал след контролата.

"Относно залата, аз вече казах, че ще съм щастлив, ако дойдат много хора и я напълнят. Това е голям шанс за доста зрители да дойдат да гледат Евролига в България, а и шанс за българския баскетбол. Днес имаше доста зрители, моето семейство беше в залата. Чувствах се доста добре. Хубаво е да чуеш името ти да се скандира", продължи Борислав Младенов.

Попитан за потенциалното си преотстъпване под наем в друг клуб, той каза: "За момента не знам какво ще се случва. Гледам да тренирам и да давам максимума от себе си. Бъдещето ще реши какво ще се случи занапред. Мисля, че за момента се справям добре."

Вижте цялото интервю във видеото!

