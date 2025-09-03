Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща.

Баскетболистите на Балкан отстъпиха на израелския Апоел Тел Авив, с национала Борислав Младенов в състава си, със 71:107 в контролна среща, играна в зала "Арена 8888" в София.

Балкан и Апоел изиграха равностойна първа част, в края на която отборът от Тел Авив водеше с 34:27.

Израелският състав доминираше в остатъка от мача, като на почивката резултатът беше 62:44, а преди последната част авансът на Апоел беше 80:54.

Борислав Младенов реализира 8 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 19 минути на терена за Апоел Тел Авив.

За Балкан най-резултатен беше Илиян Пищиков с 18 точки и 3 борби.

Израелският тим ще домакинства в столицата двубоите си от баскетболната Евролига за мъже и вече започна подготовка на българска земя за предстоящия сезон 2025/2026.

В петък, отново в зала "Арена 8888", Апоел ще се изправи срещу българския шампион Рилски спортист в следващата си контрола.