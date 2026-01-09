Легендарната латвийска баскетболистка Уляна Семьонова почина на 73-годишна възраст

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Легендата на женския баскетбол и двукратна олимпийска шампионка Уляна Семьонова почина на 73-годишна възраст, съобщиха от Латвийската баскетболна асоциация.

Семьонова впечатлява с физическите си данни - висока е 213 сантиметра и тежи 135 килограма. Родена е в Литва през 1952 г.

Латвийката никога не е губила мач в международно състезание с екипа на СССР между 1968 и 1986 година. Колекцията й е впечатляваща. Тя извежда бившия Съветски съюз до титлите на Олимпийските игри в Монреал през 1976 година (б.а – тогава се провежда за първи път и женският турнир) и в Москва през 1980 г., когато подчертава доминацията си, а тези думи затвърждава и на финала, вкарвайки 27 точки срещу плеядата от звезди на България при победата със 104:73.

С екипа на СССР завоюва титлите от световните първенства в Бразилия през 1971 г., Колумбия през 1975 г. и Бразилия през 1983 г. Освен това извежда съветския тим до внушителните десет европейски титли. Между 1968 г. и 1985 г. отборът печели златото на Евробаскет 1968 в Италия, 1970 в Нидерландия, 1972 в България, 1974 отново в Италия, 1976 във Франция, 1978 в Полша, 1980 в Югославия, 1981 за трети път в Италия, 1983 в Унгария и 1985 в Италия за четвърти път.

На клубно ниво центърът се подвизава в латвийския ТТТ Рига, испанския Хетафе и френския Валансиен. С отбора от Рига е 11-кратна европейка шампионка, печели веднъж Купата „Лиляна Ронкети“ и цели 15 пъти титлата на СССР. От 1970 до 1985 година тя е избирана за най-популярен спортист на страната си 12 пъти.

През 2007-а пък бе приета в Залата на славата на ФИБА. Освен това Семьонова е първият член на Залата на славата Нейсмит без американско гражданство.

Последните години са доста тежки от здравословен характер за легендата, която през 2017 г. претърпя операция заради сърдечен проблем. Само пет години по-късно се наложи и ампутация на единия й крак заради тежко счупване.

# Уляна Семьонова

