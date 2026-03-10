Отличен Александър Гавалюгов класира Санта Клара до финала в West Coast Conference в колежанското първенство на САЩ

Александър Гавалюгов открадна шоуто и бе с основна заслуга Санта Клара да достигне до финала в West Coast Conference от колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници елиминираха Сейнт Мери със 76:71 на полуфиналите в „Орлиънс Арена“, Лас Вегас“.

Гавалюгов се включи отново от резервната скамейка, но това по никакъв начин не го спря да се развилнее за Бронокос. Бившият юношески национал поведе листата на реализаторите и помечта и за дабъл-дабъл, но блесна с пълна сила във финалните акорди, когато отбеляза и ключова тройка, с която прати радостта в лагера на Санта Клара. Гардът се прибра в съблекалнята с 23 точки, 1 борба и 6 асистенции. При стрелбата си той бе 4/7 от средна дистанция и 5/9 отвъд дъгата и 0/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин момчетата на Хърб Сандек са крачка по-близо до Мартенксата лудост, която ще стартира на 17 март. На сметката на Бронкос вече личат 26 победи и 7 загуби, а във въпросната конференция са с 15 успеха и 3 поражения. След по-малко от 24 часа Гавалюгов и компания ще спорят с Гонзага, като мачът отново е в столицата на казината и хазарта. Победителят ще продупчи билета си за същинските елиминации отвъд океана.

Първото полувреме премина до голяма степен при поделено надмощие, а след неговия край Сейнт Мери се изстреля при 35:32. Тенденцията не се промени и през второто, но във финалните секунди Александър Гавалюгов подпечата ценния успех на Бронкос.

Илайджа Махи приключи с 19 точки и 7 борби за Санта Клара