Обрат лиши Гавалюгов и Санта Клара от място в Мартенската лудост

Александър Гавалюгов и Санта Клара останаха на крачка от Мартенската лудост в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Гонзага с 68:79 на финала в West Coast Conference, който се изигра в „Орлиънс Арена“, Лас Вегас“.

Гавалюгов се включи от резервната скамейка и имаше своите моменти. Бившият юношески национал обаче не успя да повтори представянето си от четвъртфиналите и особено от полуфиналите. Гардът остави на сметката си 8 точки, 3 борби и 5 асистенции за 28 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 1/4 от средна дистанция и 2/9 зад дъгата.

Така Бронкос, които приключиха с 26 победи и 8 загуби, ще трябва да изчакат до неделя, за да разберат дали ще попаднат сред 68-те тима, които ще намерят място във финалния турнир. От своя страна Гонзага вече си подпечата място в Мартенската лудост, печелейки въпросната конференция за шести път в последните седем години.

Бронкос държаха съдбата в ръцете си през първото полувреме, в което имаха водачеството и след неговия край се прибраха в съблекалнята при 33:29. Тази тенденция се задържа и в хода на второто, но постепенно Булдогс намериха пътя към обрата и до финалната сирена не погледнаха назад.

Крисчън Хамънд финишира с 24 точки за Санта Клара.