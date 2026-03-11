Александър Гавалюгов бе избран в Идеалния отбор на финалите в WCC

Санта Клара не успя да си проправи път до Мартенската лудост в колежанското първенство на САЩ, но това не спря Александър Гавалюгов да получи признание. Една от основните фигури на Бронкос заслужи място в Идеалната петица на финалния турнир в West Coast Conference. За бившия юношески национал това е първо подобно постижение в неговата колежанска кариера.

Гардът остави отлични впечатления по време на финалите на конференцията в Лас Вегас. Най-впечатляващото представяне на 20-годишния баскетболист в „Орлиънс Арена“ дойде на полуфиналите, където изригна с 23 точки за успеха на Бронкос срещу Сейнт Мери. 187-сантиметровият плеймейкър увенча представянето си и с победната тройка, която прати Бронкос на финала в конференцията, където загубиха срещу Гонзага с 68:79. Българинът бе на висота и на четвъртфиналите в срещата с Пасифик Тайгърс.

Роденият в Ботевград играч остави на сметката си средни показатели от 14.0 точки, 1.6 борби и 5.6 асистенции за 3 мача на финалите в West Coast Conference. Той записа по 8.8 точки, 1.7 овладени под двата ринга топки и 2.6 завършващи подавания за 33 срещи във втория си сезон при колежаните. Компания на Гавалюгов в Идеалния отбор правят още неговият съотборник Алън Грейвс, Марио Сен-Сюпери, Тайън Грант-Фостър и Греъм Айк от Гонзага, като последният стигна до приза за Най-добър играч на финалния турнир в конференцията.