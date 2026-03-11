БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Гавалюгов бе избран в Идеалния отбор на финалите в WCC

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

За българина това е първо подобно постижение в колежанската му кариера.

Александър Гавалюгов
Снимка: instagram.com/novambb
Слушай новината

Санта Клара не успя да си проправи път до Мартенската лудост в колежанското първенство на САЩ, но това не спря Александър Гавалюгов да получи признание. Една от основните фигури на Бронкос заслужи място в Идеалната петица на финалния турнир в West Coast Conference. За бившия юношески национал това е първо подобно постижение в неговата колежанска кариера.

Гардът остави отлични впечатления по време на финалите на конференцията в Лас Вегас. Най-впечатляващото представяне на 20-годишния баскетболист в „Орлиънс Арена“ дойде на полуфиналите, където изригна с 23 точки за успеха на Бронкос срещу Сейнт Мери. 187-сантиметровият плеймейкър увенча представянето си и с победната тройка, която прати Бронкос на финала в конференцията, където загубиха срещу Гонзага с 68:79. Българинът бе на висота и на четвъртфиналите в срещата с Пасифик Тайгърс.

Роденият в Ботевград играч остави на сметката си средни показатели от 14.0 точки, 1.6 борби и 5.6 асистенции за 3 мача на финалите в West Coast Conference. Той записа по 8.8 точки, 1.7 овладени под двата ринга топки и 2.6 завършващи подавания за 33 срещи във втория си сезон при колежаните. Компания на Гавалюгов в Идеалния отбор правят още неговият съотборник Алън Грейвс, Марио Сен-Сюпери, Тайън Грант-Фостър и Греъм Айк от Гонзага, като последният стигна до приза за Най-добър играч на финалния турнир в конференцията.

Свързани статии:

Обрат лиши Гавалюгов и Санта Клара от място в Мартенската лудост
Обрат лиши Гавалюгов и Санта Клара от място в Мартенската лудост
Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Гонзага с 68:79 на...
Чете се за: 01:37 мин.
Отличен Александър Гавалюгов класира Санта Клара до финала в West Coast Conference в колежанското първенство на САЩ
Отличен Александър Гавалюгов класира Санта Клара до финала в West Coast Conference в колежанското първенство на САЩ
Българинът и неговите съотборници отстраниха Сейнт Мери със 76:71...
Чете се за: 01:57 мин.
#Александър Гавалюгов 

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
1
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
2
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
3
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
4
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
5
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
6
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Световен баскетбол

Обрат лиши Гавалюгов и Санта Клара от място в Мартенската лудост
Обрат лиши Гавалюгов и Санта Клара от място в Мартенската лудост
Отличен Александър Гавалюгов класира Санта Клара до финала в West Coast Conference в колежанското първенство на САЩ Отличен Александър Гавалюгов класира Санта Клара до финала в West Coast Conference в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 01:57 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
9527
Чете се за: 10:17 мин.
Ердоган поигра баскетбол с Шакил О'Нийл в Истанбул Ердоган поигра баскетбол с Шакил О'Нийл в Истанбул
Чете се за: 00:45 мин.
Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе
Чете се за: 02:17 мин.
Александър Гавалюгов се развилня за Санта Клара в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов се развилня за Санта Клара в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден
Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Прокурорската колегия остави без разглеждане предложението на правосъдния министър за определяне на и.ф. главен прокурор Прокурорската колегия остави без разглеждане предложението на правосъдния министър за определяне на и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ