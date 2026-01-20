БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ердоган поигра баскетбол с Шакил О'Нийл в Истанбул

от БНТ

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт


Президентът на Турция се срещна с баскетболната легенда.

Реджеп Ердоган
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Турция Реджеп Таийп Ердоган и легендата на НБА Шакил О'Нийл се срещнаха в Turkcell Basketball Development Center в Истанбул.

Двамата позираха заедно на паркета, като размениха подписани баскетболни топки и помятаха малко в един от кошовете.

На събитието присъства и Ибрахим Калън - Директор на Националната разузнавателна организация на Турция. Не стана ясно какъв е характерът на срещата между Ердоган и О'Нийл.

Турция е страна, в която баскетболът е много ценен. През лятото на миналата година страната загуби финала на европейското първенство за мъже от Германия с 83:88 в Рига.

#Реджеп Ердоган

