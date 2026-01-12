Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе

Павлин Иванов ще търси ново предизвикателство в своята кариера. Българският национал вече не е част от състава на Ню Тайпе, обявиха днес официално от клуба. Не е ясна каква е причината за раздялата между двете страни, като тайванците публикуваха видео в социалните мрежи, на което българският национал се сбогува със своите съотборници.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от 新北中信特攻籃球隊 New Taipei CTBC DEA (@newtaipei_ctbc_dea)





Гардът подсили Ню Тайпе в края на август, но престоят му приключи за 4 месеца. За последно той бе на линия за въпросния отбор в края на ноември, след което спря да попада в групата. Иванов изигра само 3 мача, за които финишира с 9 точки, 5.7 борби и 1.7 асистенции в местното първенство.

До този момент 32-годишният баскетболист е носил още екипите на Ямбол, Лукойл Академик, Левски Лукойл, Берое Стара Загора, Рилски спортист и Балкан. В кариерата на 195-сантиметровия стрелец личат периоди в италианските Бенетон Тревизо и Тревильо, черногорския Будучност, румънския Сибиу и испанския Менорка.

С тима от Правец стигна до две титли в НБЛ и веднъж бе избран за MVP на финалите. На сметката си със „студентите“ има и два сребърни медала за Купата на България. При престоя си в Левски завоюва също златото в родния шампионат и взе сребърно отличие за купата на страната. Към неговата колекция можем да добавим и златото от Балканската лига, което спечели със столичани. С Рилски се поздрави на два пъти с купата и веднъж със суперкупата на страната, като спечели и две сребърни отличия на местна почва. Освен това бе избран за MVP на финалите за Купата на България. Със „зелените“ е двукратен шампион на България.