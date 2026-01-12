БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Баскетболният национал сложи край на своето азиатско предизвикателство.

Павлин Иванов
Снимка: FIBA
Слушай новината

Павлин Иванов ще търси ново предизвикателство в своята кариера. Българският национал вече не е част от състава на Ню Тайпе, обявиха днес официално от клуба. Не е ясна каква е причината за раздялата между двете страни, като тайванците публикуваха видео в социалните мрежи, на което българският национал се сбогува със своите съотборници.


Гардът подсили Ню Тайпе в края на август, но престоят му приключи за 4 месеца. За последно той бе на линия за въпросния отбор в края на ноември, след което спря да попада в групата. Иванов изигра само 3 мача, за които финишира с 9 точки, 5.7 борби и 1.7 асистенции в местното първенство.

До този момент 32-годишният баскетболист е носил още екипите на Ямбол, Лукойл Академик, Левски Лукойл, Берое Стара Загора, Рилски спортист и Балкан. В кариерата на 195-сантиметровия стрелец личат периоди в италианските Бенетон Тревизо и Тревильо, черногорския Будучност, румънския Сибиу и испанския Менорка.

С тима от Правец стигна до две титли в НБЛ и веднъж бе избран за MVP на финалите. На сметката си със „студентите“ има и два сребърни медала за Купата на България. При престоя си в Левски завоюва също златото в родния шампионат и взе сребърно отличие за купата на страната. Към неговата колекция можем да добавим и златото от Балканската лига, което спечели със столичани. С Рилски се поздрави на два пъти с купата и веднъж със суперкупата на страната, като спечели и две сребърни отличия на местна почва. Освен това бе избран за MVP на финалите за Купата на България. Със „зелените“ е двукратен шампион на България.

#БК Ню Тайпе #Павлин Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
5
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Баскетбол

Йордан Янков вече не е треньор на Академик
Йордан Янков вече не е треньор на Академик
Минесота обърна Сан Антонио в НБА Минесота обърна Сан Антонио в НБА
Чете се за: 06:57 мин.
Силно представяне за Константин Костадинов с екипа на Андора срещу Реал Мадрид (ВИДЕО) Силно представяне за Константин Костадинов с екипа на Андора срещу Реал Мадрид (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.
Малко игрово време за Везенков и разгром за Олимпиакос в Гърция Малко игрово време за Везенков и разгром за Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:20 мин.
Берое надигна глава срещу Спартак Плевен Берое надигна глава срещу Спартак Плевен
Чете се за: 03:45 мин.
Пини Гершон: Баскетболът може да научи младите на дисциплина и да ги направи по-добри хора Пини Гершон: Баскетболът може да научи младите на дисциплина и да ги направи по-добри хора
Чете се за: 06:12 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ