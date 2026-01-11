Александър Гавалюгов се развилня за Санта Клара в колежанското първенство на САЩ

Александър Гавалюгов открадна шоуто и се погрижи Санта Клара отново да започне да трупа успехи в колежанското баскетболно първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници нямаха спиране срещу Лойола Мериаунт след 103:72 в среща, изиграна пред тяхна публика.

Гавалогов бе селектиран в стартовата петица и се превърна в кошмар за защитата на отбора, в който преди време игра Иван Алипиев. Бившият юношески национал се отличи с най-добрия си мач не само с екипа на Бронкос, а отвъд океана в своята колежанска кариера, като изригна с личен рекорд. Гардът се прибра в съблекалнята с върховите 37 точки, допълнени от 5 борби, 1 асистенция за 31 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 8/8 от средна дистанция, 6/12 отвъд дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистите на Хърб Сендек могат да се похвалят с 14 победи в първа дивизия, като имат на сметката си и 5 загуби. На 15 януари (четвъртък) Санта Клара ще бъдат домакин на Пасифик.

Домакините наклониха везните в своя полза още през първото полувреме, спечелено със 45:30. След паузата Бронкос бяха пълни господари и улесниха задачата си до края.

Илайджа Махи наниза 17 точки за Бронкос.