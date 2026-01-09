Баскетболният Ботев Враца се раздели с Павле Джуришич

Отборът на Ботев 2012 Враца се раздели с черногореца Павле Джуришич, съобщиха официално от баскетболния клуб.

206-сантиметровият състезател беше привлечен през септември миналата година. В Европа е носил екипите още на Финикс (Белгия), Подгорица (Черна гора) и Сутиеска Никшич (Черна гара).