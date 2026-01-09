Минесота надигра Кливланд и записа четвърта поредна победа през сезона в НБА

Минесота Тимбъруулвс надви Кливланд Кавалиърс със 131:122 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Това е 25-и успех за тима от Минеаполис, както и четвърти пореден, с което той затвърди четвъртата си позиция в класирането на Западната конференция с баланс от 25-13. За Кливланд това е 18-о поражение за сезона, с което общият баланс на отбора от щата Охайо става 21-18.

Антъни Едуардс стана третият най-млад играч в историята на НБА, който достига до 10 хиляди точки, единствено зад ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант. Едуардс, който е на 24 години и 156 дни, постигна целта в заключителната четвърт с далечни две точки. Само седем играчи са стигали до петцифрени кариерни показатели преди да навършат 25-годишна възраст.

Звездата на „Вълците“ Едуардс отбеляза 25 точки в срещата, а към тях добави 9 асистенции и 7 борби. Джулиъс Рандъл завърши с дабъл-дабъл от 28 точки и 11 борби, а към тях добави 8 асистенции. Джейдън Макданиелс допринесе с 26 точки, а Донте ДиВинченцо се включи с 22.

За Кавалиърс Донован Мичъл беше най-резултатен с 30 точки, 8 асистенции и 7 борби. Сам Мерил записа 22 точки, а Еван Мобли завърши с 19.

Юта Джаз победи Далас Маверикс със 116:114 в друг мач от вечерта. Тексасци вкараха кошове в четири поредни атаки, за да си спечелят преднина от 107:100 при 4:39 оставащи минути. За следващите четири минути обаче Юта не позволи на опонентите си да отбележат нито веднъж и поведе в резултата. Лаури Марканен вкара три поредни коша за серия от 12:0 в полза на Джаз и осигури успеха на тима си, който е 13-и на Запад с баланс от 13-24. Далас е с две места по-напред в класирането с баланс от 14-24.

Марканен завърши с 33 точки и 7 борби, а Кийонте Джордж помогна с 19 точки и 7 асистенции. Брайс Сенсабо се отчете с 14 точки, а Кевин Лав допринесе с дабъл-дабъл от 10 точки и 10 борби.

За Маверикс избраният под номер 1 в драфта на НБА тази година Купър Флаг не беше далеч от трипъл-дабъла с 26 точки, 10 борби и 8 асистенции. Клей Томпсън напомни за най-добрите си години с 6 от 11 вкарани тройки за общо 23 точки. Антъни Дейвис записа 21 точки и 11 борби, Наджи Маршал добави 17 точки, а Макс Кристи завърши с 16.

Индиана Пейсърс надделя над Шарлът Хорнетс със 114:112 като гост. Наставникът на Пейсърс Рик Карлайл достигна до 1000 победи в треньорската си кариера в НБА, която продължава 24 сезона. Това беше седми успех за тима на Карлайл от началото на сезона, който е на дъното на класирането в Източната конференция с 31 загуби. Съперниците им от Северна Каролина са 21-и с баланс от 13-25.

Паскал Сиакам се изяви като лидер за Пейсърс с дабъл-дабъл от 30 точки и 14 борби. Ти Джей Макконъл допринесе с 23 точки и 8 асистенции, а Арън Несмит добави 16 точки.

ЛаМело Бол беше най-резултатен в двубоя с 33 точки и 8 асистенции за Хорнетс, Майлс Бриджис записа 19 точки и 6 борби, а новобранецът Кон Кнюпел завърши с 18 точки и 8 борби.

Мачът между Чикаго Булс и Маями Хийт, който също трябваше да бъде игран тази нощ, беше отложен заради мокра настилка в залата на „Биковете“. След над 90 минути опити да се подсуши паркетът, отговорните лица от НБА решиха да отложат срещата.