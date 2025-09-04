Производители на череши са притеснени заради забавяне и орязване на компенсации

Производителите на череши в кюстендилско са притеснени от орязване на субсидиите, които чакат от държавата заради унищожената им реколта от студовете през пролетта. Някои от овощарите казват, че признатите им загуби към момента са едва 10% от описаните 100%. Какви са очакванията на хората и каква е позицията на земеделското министерство?

След критично ниските температури през април, покосили овощните насаждания в кюстендилско, институциите минават да описват щетите. Направени са и снимки на дърветата, след което започва чакането. Почти половин година по-късно част от овощарите компенсации нямат.

Иван Стоянов – овощар: "Минаха проверките, първа проверка беше да снимат дърветата, дали са завързали или всичко е замръзнало. Тотална щетата е 100%, имам протокол констатиран, а за какво не съм одобрен - не знам. Ето тази градина, където виждате тук, са одобрени около 9 декара от общо близо 110 декара…" Любомир Димитров – собственик на 60 декара черешови масиви: "Около 60 декара е моята градина, признати са половината, като тя е разделена на три. Една градина разделена на три парцела, като само един е одобрен."

Повечето нямат и яснота какви са мотивите, заради които все още не са получили обезщетения за загубите на поминъка си.

Иван Стоянов – овощар: "Не знам и кого да питам и към кого да се обърнем, към коя земеделска служба, дали Държавен фонд „Земеделие“, дали общинските служби просто сме в неведение…" Даниел Апостолов – овощар: "Според мен по снимки не може да се направи точна оценка в какво състояние е градината, другият проблем, който е може би по мои предположения, е слабият бюджет, който е заложен.

Измръзванията, това си е събитие, което едва ли не за първи път се случва и малко са подценени пораженията."

В позиция, обявена от земеделското министерство, се казва, че в началото на месец септември ще бъдат изплатени близо 80% от обезщетенията. Там обясняват още, че причината за неизплащането на останалите компенсации са непълни данни, подадени от собствениците на овощни градини. Затова проверките за останалите заявления, за които не е получено плащане, ще продължат до 19 септември.