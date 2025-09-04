БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изслушват директора на столичния електротранспорт заради екшъна с трамвай 22

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Изслушват директора на столичния електротранспорт заради екшъна с трамвай 22
Снимка: БТА
На извънредно заседание Комисията по транспорт в Столичния общински съвет ще изслуша директора на столичния електротранспорт след инцидента с дерайлиралия трамвай в София във вторник рано сутринта. До него се стигна след като ватманът оставя без надзор мотрисите.

По случая вече е обвиняем 22-годишен криминално проявен, който признал, че е задействал ръчката на трамвая през отворения прозорец под въздействие на алкохол. Той е задържан. Ватманът на дерайлиралия трамвай ще бъде наказан, защото е напуснал мотрисата необезопасена, за да си купи кафе, като санкцията може да бъде административна, предупреждение за уволнение или уволнение. При инцидента по чудо няма пострадали, но бяха нанесени огромни материални щети на паркираните наблизо автомобили и на близкия подлез.

