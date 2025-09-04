Лидери от "Коалицията на желаещите" ще обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна

Очаква се днес да бъдат приети гаранциите за сигурност за Украйна. Това ще стане на заседание на т. нар "коалиция на желаещите", която подкрепя Киев. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова ги нарече "гаранции за опасност за Европейския континент."

Украинският президент Володимир Зеленски ще присъства лично на срещата, която ще бъде съпредеседателствана от френския президент Еманюел Макрон и от британския министър-председател Киър Стармър. Някои от лидерите на 30-те страни в коалицията ще се включат по видеоконферентна връзка. След срещата, около 15.00 часа следобед българско време, Зеленски, Макрон и други от участниците в срещата ще проведат телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп.

Специалният пратеник на Белия дом за Близкия Изток Стив Уиткоф също пристигна в Париж късно снощи и вероятно ще проведе разговори с украинската делегация. Вчера Зеленски отново повтори призива си за повече натиск и нови санкции срещу Русия.