Председателят на Европейския съвет Антониу Коща пристига на посещение у нас. Той ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков.



Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере становищата на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС.

По време на разговора Росен Желязков и Антониу Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза.