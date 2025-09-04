БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ген. Константин Попов: Въоражените ни сили работят по стандарт на НАТО

Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Ген. Константин Попов, бивш началник на отбраната, коментира спекулации ли са твърденията, че Европа се готви за война.

"Трябва да признаем, че страхът е най-големият мотиватор и доста умело се използва за постигане на определени политически цели, лични цели и каквото и друго да предположим. Когато говорим за Европа, за България, за НАТО, ние говорим за въздържане и отбрана. А когато говорим кого ще въздържаме, трябва да обърнем внимание на срещатата в Китай, на Шанхайската организация за сътрудничество. Защото оттам, може би непрофесионално, но е хубава тема, която може да се започне, моите впечатления са, че там става въпрос за политическа експанзия. Вече говорим за нов световен ред, че светът е на кръстопът. Това го казва китайския президент. Говори се, че трябва да се преустрои този свят срещу хегемонията на САЩ и на Запада. Говори се за руския президент. Мисля, че спомена, че трябва да има нова система за сигурност - евразийска. И тази експанзия има своите политически измерения, защото се говори за глобален пазар, за амбиции към глобалния юг. И всичко това подплатено с демонстрирани, изключителни способности на въоръжените сили като нови технологии. Говоря за парада, който беше проведен вчера. И за един личен състав, който е много мотивиран и добре дисциплиниран. На експанзия ние отговаряме с възпиране. Тоест активната страна не е Западът, а Изтокът, който търси свое място и нови амбиции за реализация", каза ген. Константин Попов, бивш началник на отбраната.

Генералът обясни от какво ще се лишим, за да достигнем 5% от БВП за отбрана.

"Европейският съюз и НАТО живееха в един розов свят - нямаше противници, нямаше врагове. Ние сме технологично развити, супер мощни и така нататък. И затова политически се говори, че няма смисъл да се инвестира толкова в отбрана. Ние говорихме, не всички. Защото имаше и гласове, които казваха - "Да, трябва да се инвестира". Във България имаше гласове, когато говорихме, че трябва да имаме отбрана. И сме спорили и в НАТО, че ние трябва да закупваме, например, самолети. Те казаха - "не, не, вашите ресурси трябва да са насочени така, че да подпомагат тези сили и средства, които са в Афганистан, в други страни. Ами, знаете, че има диалог НАТО със страните, когато се говори за развитие на способности, какви способности трябва да има една държава, за да може да отговори на изискванията на Алианса и така нататък. Така че, ние успяхме все пак, нека да припомня, в 2016 година, далеч преди 2022 г., ние приехме проектите за авиационни разходи, за придобиване на самолети, за модернизиране на флота и така нататък. Може би закъснели, но все пак далеч преди да се събуди Европейският съюз, ние успяхме да постигнем немалко. Помислете си, ако бяхме започнали сега да говорим за придобиването на самолети. Процедурите не са такива, каквито ни се иска. И според мен това е един основен проблем и във България, но и в НАТО, и в Европа. Трябва да има много по-голяма динамика в развитието на отбранителните способности, много по-голяма свързаност с отбранителната индустрия. Отбранителната индустрия трябва да може много по-бързо и адекватно да отговаря на изискванията и на военните потребности".

Според ген. Попов армията ни работи по стандарт на НАТО.

"Въоръжените ни сили работят по процедурите на НАТО. Придобиваме въоръжени с натовски стандарти и все повече ще става. Между другото, като говорихме за инициативата на Европейския съюз SAFE, тук поздравление за правителството , че наистина успяха да свършат една огромна работа по подготовката, така че да можем да участваме в този механизъм успешно. А този механизъм - ЕС отпуска заем на държавите. Нека да кажем няколко думи за този заем. Този заем е низколихвен от Европейския съюз, което говори за това, че отбраната е приоритет. И второ, има дълъг срок за изплащане, което говори за срочност."

Вижте целия разговор във видеото

#отбрана #ген. Константин Попов #НАТО

