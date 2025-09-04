БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Средната работна заплата в страната се е увеличила с 12%, отчете Борислав Гуцанов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Средната работна заплата в страната се е увеличила с 12%. Това отчете министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в "Денят започва" по БНТ. Очаква се догодина минималната работна запата да бъде 1213 лева, като това е предложението на правителството, по което тече обществено обсъждане, допълни Гуцанов. В момента минималното трудово възнаграждение е 1077 лева.

Борислав Гуцанов, министър на труда и на социалната политика: "Средната заплата се е повишила с 12% , пак казвам не е достатъчно, хората ще кажат "трябва да е с 25%", но дали през последните години тя е скачала и е стигнала почти 2500 лв., 3500 лв. е за София, нещо което според мен е много добро като тенденция - голямо повишаване в Търговище 18,3%, в Смолян имаме повишаване, а в Благоевград са на първо място 20,3%".

Гуцанов отбеляза, че изчисляването на линията на бедност става по справедлива методика.

"126 лева са повишени на линията на бедност. За нея говорим. Имаме 6 национални партньора. Четирима партньори, национално признати, това са работодателски организации и два синдиката КТ "Подкрепа" и КНСБ. Пет от организациите са съгласни. Единствено с КНСБ има разминаване по методиката. Те искат да бъде така, както е било до 2021 година - малката кощница към месец декември на предходната година. Тогава щеше да е с 18 лева, това е разликата, да бъде по-високо покачването. Нямаше да е 19,7% както е в момента, щеше да бъде малко над 20%. Само, че има първо решение през 2021 година на правителството, че се определя по тази методика. Тази методика е одобрена и е призната и е в синхрон с европейските изисквания. И още повече. Тя дава много повече икономически показатели. Защото в определени ситуации малката кощница може да доведе до там, че да няма повишаване на линията на бедност. Тогава какво ще правим? Ще променим методиката заради ситуацията ли? Докато в този случай тази методика е много по-глобална и винаги има увеличяване на линията на бедност. Каквото и да се случи в държавата, каквото и да се случи с икономическите показатели. И това е много по-справедливо. Защото големият смисъл е да има повече справедливост."

Вижте целия разговор във видеото

#средна работна заплата #повишение #Борислав Гуцанов

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Политика

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща пристига на посещение у нас
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща пристига на посещение у нас
НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна сигурност Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна сигурност
Чете се за: 06:57 мин.
Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите
Чете се за: 05:35 мин.
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете към "Боташ" Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете към "Боташ"
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Средната работна заплата в страната се е увеличила с 12%, отчете Борислав Гуцанов
Средната работна заплата в страната се е увеличила с 12%, отчете...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен НА ЖИВО: Депутатите изслушват премиера заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница "Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Слънчево, с изолирани превалявания в четвъртък
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Израелските сили напредват в Газа, въпреки международните призиви...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Изслушват директора на Столичния електротранспорт заради екшъна с...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Производители на череши са притеснени заради забавяне и орязване на...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ