Новият размер на линията на бедност вече е 764 лева

Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Това е със 126 лева повече, отколкото е била линията на бедност досега, или увеличението е с 19,7%

Министерският съвет одобри новия размер на линията на бедност, който вече е 764 лв. Това съобщи след заседанието на кабинета министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Със 126 лева повече, отколкото е била линията на бедност досега, или увеличението е с 19,7%, уточни той.

"Винаги тези средства са недостатъчни. Аз съм пределно наясно, че ако могат да бъдат повече, би било по-добре, но това е формулата. Това е най-реалистичното. Благодаря на министър-председателя и колегите министри за това, че се съобразиха с тази формула. От шест национални социални партньори, пет я потвърдиха. Единствено имаше разминавания с КНСБ. Става въпрос за 18 лв., те искаха да бъдат повече, но да бъде по друга методика. Методиката, приета в момента, е тази, одобрена през 2021 г. от Министерския съвет и е съобразена с европейските изисквания", посочи министърът на труда и социалната политика.

Гуцанов съобщи още, че Министерството на труда и социалната политика открива нова програма в рамките на 60 млн. лева за съживяване читалищата и библиотеките. Той поясни, че новата програма ще даде възможност за откриване на нови 760 дигитални клуба в читалища и библиотеки, основно в малките населени места в страната.

#линия на бедността #Борислав Гуцанов

