Кръводаряване със социална кауза в Драматичния театър в Пловдив

ИЗВЕСТИЯ

от БНТ , Репортер: Владислав Севов
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Кръводаряване със социална кауза се провежда в Драматичния театър в Пловдив. Днес и утре, всеки дарил кръв в рамките на кампанията, ще получи билет за спектакъла "Без кръв" на 10 септември. Кръводарителски пункт е разположен във фоайето на театъра.

От сутринта започна акцията по кръводаряване във фоайето на Драматичния театър в Пловдив. Десетки пловдивчани се включиха, сред тях - и представители на други културни организации, на екипа на театъра и любители на сценичните изкуства. Днес и утре, между 9.30 и 13.00 часа, всеки може да дари кръв в долното фоайе на театъра.

Кръводарителите ще получат безплатен билет за откриването на фестивала "Сцена на кръстопът" със спектакъла "Без кръв". А за онези, които не могат да дарят, са предвидени билети със социална кауза – средствата от тях ще подпомогнат строежа на нова детска клиника към УМБАЛ "Свети Георги". Кампанията е с послание – не кръв за отмъщение, а кръв за живот – кредо, приобщено и към посланието на спектакъла "Без кръв".

Иван Крачанов, кръводарител: "Подкрепям каузата на кръводарителството и съм дарявал кръв около 20 пъти. И винаги съм готов да помогна с кръводаряване и смятам, че е важно нещо, което всеки бива да направи, който може, разбира се."

Сюзанна Арутюнян-Василевска, директор на Драматичен театър - Пловдив: "Това е един спектакъл с много силна мисия, мисия да обединява и да показва доброто. И всъщност инициативата ни е отново в рамките на фестивала "Сцена на кръстопът" да обединим хората и да казвам, че трябва да им кръв не за отмъщение, а кръв за живот."

д-р Ирена Колева, ръководител на екипа по кръводаряване: "Времето е малко, а с едно кръводаряване могат да се спасят няколко живота."

#Драматичен театър-Пловдив #даряване на кръв #призив за кръводаряване #кампания по кръводаряване

