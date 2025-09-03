БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

Политическите заявки през новия парламентарен сезон

от Екип на "По света и у нас"
У нас
Парламентарните групи обявиха приоритетите, върху които ще работят

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Започна есенната сесия на Народното събрание. Парламентарните групи обявиха приоритетите, върху които ще работят. Опозицията готви поредния, пети вот на недоверие.

Отношенията между политическите сили в Народното събрание продължава точно там, където бяха свършили преди ваканцията. От опозицията обявиха, че ще внесат и готвят петия поред вот на недоверие към кабинета "Желязков". Инициирането на вота е на МЕЧ, т.е. този вот ще бъде подкрепен от всички опозиционни парламентарни групи, включително от "Продължаваме Промяната - Демократична България". От МЕЧ обявиха, че темата на вота, която готвят е "вътрешна сигурност", а от ПП-ДБ ще допълнят мотивите с тема "завладяната държава".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че сегашното управление не е изгодно на ГЕРБ като партия, но е дал дума да продължи. Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че няма да позволи да има трусове в управлението. А иначе и от ГЕРБ-СДС, и от "ДПС - Ново начало" коментираха евентуален нов проект на президента Румен Радев.

Вижте прякото включване на Вера Александрова

- Партия на президента Радев притеснява ли ви?

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Бих се радвал да има. Защото вижте колко е хубаво да има партии, които да внасят вотове, да напрягат правителството да работи по-добре. Карат се за бащинството на вота. Сега не можем да го разберем кой точно го внася. От къде да се пазим. И тук най-интересни са ми колегите от ПП-ДБ със съучастието си във всичко това. От една страна говорят за еврозоната, за проевропейското развитие на държавата. И изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с "Възраждане", "Величие", МЕЧ, щастие, възход, падение. Не мога да ги разбера."

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Първото, което ще направим е внасянето на вот на недоверие, отпор срещу "Завладяната държава", това ще стане в следващите дни, в следващите седмици. С подписите на МЕЧ и на Алианса за права и свободи внасяме вота, а вече в зала всеки може да го подкрепи, който реши, включително Пеевски, Борисов и всички останали политически сили. Преговори вече сме водили с МЕЧ и с АПС."

- Водени ли са разговори с Вас от страна на ПП-ДБ за вот на недоверие?

Джейхан Ибрямов, зам.-председател на ПГ на АПС: "Не, все още не. Вчера имахме заседание на ПГ. Да получим материалите за вота на недоверие, евентуално колегите, които искат да внесат, да прочетем мотивите и ще вземем решение."

Цончо Ганев, депутат от ПГ на "Възраждане": "Едно е какво казва Николай Денков, друго е какво правят. Защото когато имаше няколко вота на недоверие вече същия този Николай Денков не гласува за сваляне на правителството. Нещо повече, само на думи казват, че ще внасят вот на недоверие. Нито е внесен, нито е определена дата нито нищо."

Делян Пеевски, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Докато се вършат правилните неща за хората, ще го правя. Всички бележки, които имам ги споделям с тях. И смятам, че имаме чуваемост. Няма да позволя никой да тресе страната. Смятам, че от днес се влиза в президентска кампания, те дори са влезли някои хора. Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимават само с това, да форматират кандидат. За да може на базата на този кандидат да има после президента Радев партия, той трябва да бъде откровен с хората."

Драгомир Стойнев, председател на ПГ "БСП - Обединена левица": "Правителството е стабилно, правителството върши своята работа. Ние имахме 4 години на политическо безвремие. Видяхме до какво доведе това. Няма напрежение между трите партии, тъй като има само три партии, които са подписали споразумението за управление."

Станислав Балабанов, зам.-председател на ПГ на "Има такъв народ": "Предишните четири вота на недоверие показаха колко некомпетентна и разединена е опозицията с техните несъстоятелни тези. И всички опити до момента показаха само едно, че има нужда от стабилно правителство."

снимки: БНТ, БТА, БГНЕС

#51-о Народно събрание #политически коментари #нов политически сезон # есенна сесия

