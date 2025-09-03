Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай

Управлението никога не е било стабилно - всички го клатят, то е на малцинството. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Дали Пеевски ще продължи да го подкрепя, е негова работа, отговори Борисов на журналистически въпрос.

"Висша форма на политическа отговорност в момента е държанието на политическите лидери. Това правителство не е изгодно на ГЕРБ, само че съм поел дума пред колегите от БСП и ИТН, че ще вървим докрай".

Бойко Борисов подкани президента Румен Радев да предоговори договора с "Боташ":

"Крайно време е да използваме контактите на президента Радев - така, както отиде при Щайнмайер, да отиде и при Ердоган и да предоговори договора с "Боташ". България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система. 6 милиарда. Надявам се добронамерената работа между институциите, с подаръци, да продължи, защото аз не виждам как ще се измъкнем от този договор, ако не се предоговори на президентско ниво и президентът Ердоган не направи подобен подарък на България".

На въпрос на БНТ дали се притеснява от евентуална партия на Румен Радев, той отговори: