ИЗВЕСТИЯ

НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната...
Чете се за: 00:32 мин.

Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Радев трябва да предоговори договора с "Боташ", иначе няма да се измъкнем, каза той

Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Снимка: БГНЕС
Управлението никога не е било стабилно - всички го клатят, то е на малцинството. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Дали Пеевски ще продължи да го подкрепя, е негова работа, отговори Борисов на журналистически въпрос.

"Висша форма на политическа отговорност в момента е държанието на политическите лидери. Това правителство не е изгодно на ГЕРБ, само че съм поел дума пред колегите от БСП и ИТН, че ще вървим докрай".

Бойко Борисов подкани президента Румен Радев да предоговори договора с "Боташ":

"Крайно време е да използваме контактите на президента Радев - така, както отиде при Щайнмайер, да отиде и при Ердоган и да предоговори договора с "Боташ". България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система. 6 милиарда. Надявам се добронамерената работа между институциите, с подаръци, да продължи, защото аз не виждам как ще се измъкнем от този договор, ако не се предоговори на президентско ниво и президентът Ердоган не направи подобен подарък на България".

На въпрос на БНТ дали се притеснява от евентуална партия на Румен Радев, той отговори:

"Бих се радвал да има, вижте колко е хубаво като има партии да внасят вотове, да напрягат правителството, да работи по-добре. Карат се за бащинството на вота - сега не можем да разберем кой точно го внася, откъде да се пазим. Интересни са ми колегите от ПП-ДБ със съучастието си в това".

