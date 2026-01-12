БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази
деница сачева
Слушай новината

ГЕРБ пое отговорността да участва в управлението, за да сложи край на "спиралата от избори" и да гарантира стабилността на държавата, коментира в "Още от деня" Деница Сачева от ГЕРБ. По думите ѝ през последните пет години за избори са похарчени 1 милиард лева, а честите избори са довели до съмнение дали демократичният процес може да произведе стабилно управление.

"Стигнахме до там да смятаме, че държавата може да се управлява единствено и само чрез протести и това смятам, че е една изключителна заплаха не за ГЕРБ, а за всички, които биха искали да видят държавата стабилна", подчерта Сачева.

Тя направи разграничение между гражданския глас и криминалните интереси, като заяви, че има криминални интереси, които са били против членството на България в еврозоната.

"Не мисля, че колегите от ПП-ДБ имат право да считат, че този протест е техен. На площада имаше много хора, които казаха, че не харесват никого, а също така имаше хора, които ги освиркваха и тях самите. Така че хората, които бяха на площада бяха много и различни и никой не може да поеме категорична отговорност за това кой с какъв интерес е излязъл там", заяви Сачева.

"Аз убедено твърдя, че има криминални интереси, които са били против членството на България в еврозоната.

- Кой се възползва и ги използва от тези криминални интереси?

- Хора и структури, които очевидно са имали такъв интерес, но ние не можем да твърдим, че всички винаги действат единствено и само с добри намерения. И отново искам да кажа, че ние сме с ясно уважение и смирение към гражданския глас, към хората, които изразиха своето разочарование, недоволство и желание за по-добър живот в България, но също така трябва да бъдем и абсолютно безкомпромисни, ако на площада е имало и криминални интереси."

По отношение на отношенията с "ДПС - Ново начало" Сачева заяви, че подкрепата им е била необходима за изпълнение на конкретни цели.

"Многократно сме обяснявали какви са нашите взаимоотношения с "ДПС - Ново начало" и смятам, че много ясно казахме, че ние създадохме това управление с една-единствена цел, да влезе България в еврозоната, да възстановим Плана за възстановяване и устойчивост и да спрем спиралата от избори. Тези три цели бяха изпълнени и за изпълнението на тези три цели гласовете на "ДПС - Ново начало" имаха съществено значение", коментира тя.

Сачева отрече да има зависимости:

"Няма такива зависимости. Разбирам, че е много по-лесно да се обяснява света през подобен тип зависимости, но във всеки един момент, в който едни хора си взаимодействат, те зависят един от друг. Точно толкова колкото ГЕРБ е зависил от гласовете на "ДПС - Ново начало", точно толкова и "ДПС - Ново начало".

Деница Сачева призна, че управлението е платило "тежка политическа цена", но подчерта, че отговорността е ключова.

"Тези политици, които се страхуват да платят политическа цена, не са тези, които са полезни за хората", коментира Сачева.

#връчване на мандат #Деница Сачева

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
4
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
5
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Политика

Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Президентът Радев връчи мандат на ГЕРБ-СДС, Росен Желязков го върна веднага Президентът Радев връчи мандат на ГЕРБ-СДС, Росен Желязков го върна веднага
Чете се за: 04:57 мин.
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
Валери Жаблянов: БСП трябва да излезе с ясни ангажименти към българските избиратели Валери Жаблянов: БСП трябва да излезе с ясни ангажименти към българските избиратели
Чете се за: 04:00 мин.
Президентът Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС Президентът Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ